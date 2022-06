Ricerca



ELETTORALE - Consultazioni elettorali e referendarie 2022: utilizzo dei volontari della Protezione Civile La circolare n. 59/2022 del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell’interno ha emanato la circolare 31 maggio 2022, n. 59 con la quale diffonde le indicazioni del Dipartimento della Protezione Civile in merito al coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile, compresi i gruppi comunali e intercomunali, per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022.

In particolare, ai fini della costituzione delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali di cui all’articolo 3, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, l’anzidetto Dipartimento ha invitato le Organizzazioni iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, i Gruppi comunali, intercomunali e interprovinciali, nel rispetto delle relative strutture organizzative, a sensibilizzare i propri volontari al fine di far conoscere la previsione di cui al citato articolo 3, favorendo, per quanto possibile, la relazione tra i Sindaci e i volontari interessati a manifestare la propria disponibilità a essere nominati componenti delle sezioni elettorali indicate nel medesimo articolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA