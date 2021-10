Questo articolo è stato letto 11 volte

ELETTORALE - Consultazioni elettorali 2021: utilizzo dei gruppi di volontariato I Sindaci hanno la possibilità di utilizzare i gruppi di volontariato per supportare l'assistenza agli elettori

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, ha emanato la circolare n. 82 del 29 settembre 2021, recante in allegato le indicazioni operative fornite dalla Protezione Civile per il coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile per lo svolgimento delle consultazioni elettorali 2021; i Sindaci hanno la possibilità di utilizzare i gruppi di volontariato per supportare l’assistenza agli elettori, specie se anziani, nonché per attività di formazione alla popolazione sulle misure di sicurezza e prevenzione volte a fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

