Con lo sportello digitale le pratiche si sbrigano anche da casa

D’ora in avanti sarà possibile presentare pratiche telematiche senza doversi recare personalmente agli uffici comunali; per farlo bisognerà accedere al sito del Comune di Nova Milanese ed essere in possesso di un’identità Spid oppure della Carta Nazionale dei Servizi.

Lo sportello del cittadino di Nova Milanese, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, racchiude le istanze riguardo a tributi, servizi demografici, scolastici, sociali, ambiente e territorio, lavori pubblici, sport e tempo libero e molto altro. Inoltre, la pratica online sarà completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo in quanto il sistema rispetta quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale.

L ‘obiettivo del progetto, realizzato dopo mesi di lavoro dall’ Amministrazione comunale insieme al Gruppo Maggioli, è quello di digitalizzare i servizi per rispondere alle esigenze dei cittadini snellendo le operazioni negli uffici e prestando particolare attenzione alla cura dell’ambiente riducendo il consumo di carta e spostamenti.

