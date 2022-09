Ricerca



IN PRIMO PIANO - Comuni: altri 280 milioni per i Servizi pubblici digitali Pubblicato il nuovo Avviso del Dipartimento per la trasformazione digitale che mira a migliorare l'esperienza digitale dei cittadini

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione ulteriori 280 milioni per migliorare l’esperienza digitale dei cittadini e il loro rapporto con l’ente comunale quando ricercano informazioni, richiedono una prestazione o effettuano un adempimento. Obiettivo del nuovo Avviso è quello di consentire ai Comuni di rendere più semplici da usare, accessibili e fruibili il proprio sito web e una serie di servizi: dalla domanda di contributi all’iscrizione all’asilo, alla richiesta di accesso agli atti fino al pagamento della mensa scolastica, solo per fare qualche esempio.

Come presentare la richiesta

L’Avviso consente ai Comuni di candidarsi per ricevere un contributo economico, configurando online la propria scelta. Grazie al percorso guidato all’interno di PA digitale 2026 (>> CLICCA QUI PER ACCEDERE), è possibile aderire a due pacchetti: il “pacchetto cittadino informato”, se si vuole aggiornare il proprio sito internet; e il “pacchetto cittadino attivo”, se si vuole usufruire anche dei flussi d’interfaccia relativi ai servizi.

L’importo economico del voucher è definito dal Dipartimento in base alla dimensione dell’Ente (numero di abitanti), e al numero di servizi scelti. È possibile candidare il proprio Comune fino a esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre il 4 novembre 2022.

>> CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO INTEGRALE DEL MINISTERO PER L’INNOVAZIONE

