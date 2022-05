Ricerca



ANPR - COME FARE PER … – Regole e procedure per il rilascio della certificazione anagrafica storica (parte 4) Rapporti di parentela nel certificato di stato di famiglia storico e delicata problematica dei minori adottati

Approfondimento di W. Damiani

Con l’approfondimento di oggi completiamo l’analisi delle regole e delle procedure previste per il rilascio della certificazione anagrafica storica. Quest’ultima parte sarà dedicata alla questione dell’indicazione dei rapporti di parentela nel certificato di stato di famiglia storico e alla delicata problematica dei minori adottati.

L’indicazione dei rapporti di parentela negli stati di famiglia storici

Il Ministero dell’interno ha affrontato il tema dell’indicazione dei rapporti di parentela nel certificato di stato di famiglia in due circolari.

Dapprima con la circolare n. 11 del 23 luglio 1996 il Ministero dell’interno ha stabilito di eliminare dagli stati di famiglia anagrafici le indicazioni relative alle relazioni di parentela, rimanendo solo l’indicazione dell’intestatario scheda.

