CITTADINANZA - COME FARE PER … – Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (parte 5) Gli adempimenti per concludere il procedimento

Approfondimento di W. Damiani

In questa quinta ed ultima parte completiamo l’analisi dei controlli che l’ufficiale dello stato civile deve effettuare per poter riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis e indichiamo gli adempimenti per concludere il procedimento.

I controlli di tipo sostanziale: l’effettiva discendenza dell’interessato e la trasmissione della cittadinanza

L’ufficiale dello stato civile deve verificare gli atti di nascita e di matrimonio di tutta la linea di discendenza, al fine di verificare se colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana sia effettivamente il discendente dell’avo a suo tempo emigrato dall’Italia e che non si siano verificate interruzioni nella trasmissione della cittadinanza italiana.

