Questo articolo è stato letto 22 volte

Ricerca



ANAGRAFE - COME FARE PER … – Come correggere un indirizzo sbagliato in anagrafe (parte 3) Concludiamo l’esame delle diverse casistiche che possono presentarsi in anagrafe relativamente all’incongruenza nella numerazione interna di un edificio

Approfondimento di W. Damiani

Revisione della numerazione civica interna

Con questo contributo concludiamo l’esame delle diverse casistiche che possono presentarsi in anagrafe relativamente all’incongruenza nella numerazione interna di un edificio.

L’ipotesi che affrontiamo in questa terza e ultima parte è relativa alla situazione di una mancata revisione della numerazione civica interna dell’immobile in conseguenza di lavori di ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento o accorpamento di unità esistenti.

Consulta la nuova rubrica

© RIPRODUZIONE RISERVATA