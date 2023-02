Ricerca



CITTADINANZA- CITTADINI STRANIERI - Cittadinanza: come fare domanda e verificare l’andamento della pratica Cosa bisogna sapere

Con le novità introdotte dal 18/1/2021 per le richieste di cittadinanza, sono cambiate alcune modalità operative riguardanti anche le istanze già presentate.

Si ricorda, in particolare, che per verificare l’andamento della pratica di richiesta cittadinanza è necessario accedere con SPID al nuovo Portale Servizi attivato dal ministero dell’Interno all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it . Attraverso lo stesso portale è possibile non solo verificare lo stato delle domande.

Si ricorda inoltre che, in caso di nuova domanda di cittadinanza per residenza (per chi risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, ovvero da almeno 4 anni nel caso di cittadini comunitari; Legge 5 febbraio 1992, n.91, art. 9), il richiedente dovrà rispondere a un apposito questionario.

Per le pratiche inviate dopo l’01/01/2021, nel momento in cui sarà pronto il decreto, lo stesso potrà essere scaricato online entrando nella sezione comunicazioni/stato pratica. Non si viene più convocati dal Commissariato del Governo per la consegna di persona. L’utente scaricherà il decreto e lo consegnerà in Comune per fissare la data del giuramento.

La procedura

Le domande per la cittadinanza italiana possono essere presentate (dal 18/1/2021) solo attraverso il nuovo Portale Servizi attivato dal ministero dell’Interno all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it . Attraverso lo stesso portale è possibile verificare lo stato delle domande già presentate e chiedere assistenza tecnica.

I richiedenti la cittadinanza residenti in Italia – specifica il portale interministeriale Integrazione Migranti – possono accedere al nuovo portale solo tramite identità digitale SPID.

Dopo l’accesso al portale con SPID, per poter visualizzare una domanda già presentata e non ancora associata, gli utenti dovranno scegliere tra:

– “Associa Pratica” per recuperare una domanda presentata online

– “Primo accesso alla domanda cartacea” per recuperare la domanda presentata in forma cartacea

I richiedenti residenti all’estero privi di SPID, anche se erano già registrati e avevano presentato la domanda sul vecchio portale, dovranno registrarsi di nuovo. Una volta entrati con le nuove credenziali, dovranno eventualmente seguire la procedura di associazione della domanda sul nuovo portale.

Tutte le comunicazioni e le trasmissioni di documenti, nonché ogni richiesta di informazioni circa l’iter della procedura, dovranno avvenire utilizzando solo ed esclusivamente modalità informatiche. La casella di posta elettronica certificata cui scrivere è comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it.

Fonte: Cinformi

Ti consigliamo:

Stranieri e comunitari La gestione dei cittadini stranieri e comunitari costituisce da sempre uno degli aspetti più delicati dell’attività dell’ufficio anagrafe, in considerazione delle complessità derivanti da un quadro giuridico molto articolato ed in costante evoluzione.



Le normali procedure anagrafiche devono necessariamente confrontarsi con la disciplina nazionale in materia di immigrazione per i cittadini di paesi terzi e con la normativa di matrice comunitaria per la libera circolazione e il soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea.



L’obiettivo dell’opera è quello di mettere a disposizione degli operatori uno strumento pratico, di facile consultazione, che riesca a delineare in modo chiaro ed esaustivo le corrette procedure da applicare nei singoli casi.



Dopo i primi due capitoli dedicati alla ricostruzione del quadro normativo rispettivamente in materia di immigrazione dei cittadini extraUE e di libera circolazione dei cittadini comunitari, il volume illustra con un approccio prevalentemente pratico le diverse attività che l’ufficiale d’anagrafe è chiamato a porre in essere relativamente alle iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, ponendo in risalto la diversa incidenza nel procedimento amministrativo delle condizioni di regolarità e di legalità del soggiorno.



Il volume analizza inoltre le specificità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini del Regno Unito dopo la Brexit. Un intero capitolo è dedicato alla complessa tematica dell’attestazione di soggiorno permanente dei cittadini comunitari.



Da ultimo è affrontata la recentissima questione della protezione temporanea accordata ai profughi ucraini in fuga dal conflitto bellico.



L’opera è corredata da tutta la modulistica necessaria per agevolare il lavoro degli operatori, quest’ultima disponibile anche in versione compilabile.



William Damiani

Funzionario comunale, esperto in materia di Anagrafe e Diritto Amministrativo. Leggi descrizione William Damiani, 2022, Maggioli Editore 85.00 €

© RIPRODUZIONE RISERVATA