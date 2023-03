Ricerca



PERSONALE - CCNL Funzioni Locali: una guida sul nuovo sistema di classificazione del personale Il quaderno ANCI realizzato per offrire a tutti i Comuni e le Città Metropolitane uno strumento gestionale di supporto. Con schemi di atti pronti all’uso e spunti orientativi

In vista della prima attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale dipendente degli Enti Locali prevista a partire dal 1° aprile, viene reso disponibile il nuovo quaderno ANCI sulla riclassificazione e reinquadramento del personale, alla luce del nuovo ordinamento professionale. Il lavoro è stato realizzato dai tecnici ANCI per offrire a tutti i Comuni e le Città Metropolitane uno strumento gestionale di supporto con i consueti schemi di atti pronti all’uso e utili spunti orientativi in merito ad alcuni pareri già resi da ARAN su qualche istituto del nuovo ordinamento professionale.

Come affermato in apertura il Titolo III del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, relativo al personale del comparto Funzioni degli Enti locali, triennio 2019-2021, a partire dal 1° aprile 2023 disciplinerà l’ordinamento professionale dei dipendenti delle amministrazioni locali, con l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione e l’azione amministrativa, dando risposte alle richieste di fabbisogni di nuove professionalità e competenze e all’esigenza di valorizzare le competenze dimostrate dai dipendenti. Nel nuovo sistema viene infatti operata una revisione del sistema di classificazione del personale articolandolo in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali.

Delineati i profili essenziali della nuova disciplina delle Elevate qualificazioni (EQ) e riportate le indicazioni dell’ARAN sull’inquadramento dei soggetti presenti in graduatorie concorsuali per B3 giuridico, il 39esimo quaderno ANCI si sofferma sul nuovo ordinamento professionale. I tecnici dell’Associazione dei Comuni ricostruiscono in dettaglio i passaggi fondamentali che conseguono alla svolta apportata dall’art. 12 del nuovo CCNL Funzioni Locali. Su un versante le amministrazioni, con atto dirigenziale, sono chiamate a prendere atto dell’automatica trasposizione di tutti i dipendenti dalle attuali categorie (A, B, C, D) alle nuove aree (Operatori, Operatori Esperti, Istruttori, Funzionari e dell’Elevata Qualificazione). Sull’altro il passaggio formale offre lo spunto per una rivisitazione, a cura della giunta, dei profili professionali, nel rispetto della nuova perimetrazione introdotta con l’allegato A al contratto collettivo.

Di tutte e due i documenti ANCI fornisce utili bozze, integrando inoltre un modello di contratto individuale aggiornato alle regole più recenti e agli obblighi informativi introdotti dal d.lgs. 104/2022.

