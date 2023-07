Ricerca



ENTI LOCALI - Carta solidale per beni di prima necessità: disponibili le liste dei codici assegnati Novità per quanto riguarda la carta solidale per acquisti di beni di prima necessità, dal 18 luglio i Comuni dovranno inviare ai beneficiari la comunicazione del contributo con le indicazioni per il ritiro

Dal 18 luglio saranno disponibili nell’applicativo web INPS le liste definitive complete dei codici carte assegnati e a decorrere dalla suddetta data i Comuni dovranno inviare ai beneficiari le comunicazioni del contributo contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici postali.

La comunicazione è contenuta in una circolare informativa informativa dell’ANCI Lombardia. Nella nota, si rammenta che i beneficiari dovranno attivare le carte effettuando almeno un acquisto (pena la disattivazione e perdita del beneficio).

>> Clicca qui per leggere: Comuni e carta solidale per acquisto beni di prima necessità: nuove modalità e tempistiche

La carta solidale è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2023, che ha istituito un fondo destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità, da parte di persone in possesso di un ISEE non superiore a 15mila euro.

>> CLICCA QUI PER LEGGERE LA COMUNICAZIONE DELL’INPS

