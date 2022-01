Questo articolo è stato letto 1 volte

Ricerca



CIE- PRIVACY - Carta di identità elettronica (CIE) e privacy La scheda informativa del Ministero dlel'interno

Segnaliamo la scheda Informativa predisposta dal Ministero dell’Interno, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, per la protezione dei dati personali (GDPR) – Carta d’Identità Elettronica (CIE) –

L’informativa riguarda il trattamento dei dati personali ai fini dell’emissione della Carta d’Identità Elettronica (CIE) e del suo utilizzo per l’accesso ai servizi erogati in rete dai fornitori di servizi mediante lo schema di identificazione CieID “Entra con CIE” e delle attività ad esso connesse, nonché della trasmissione al Ministero della Salute della manifestazione del consenso o meno alla donazione di organi o tessuti in caso di morte.

Fonte: www.cartaidentita.interno.gov.it

>> Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) – Carta d’Identità Elettronica (CIE)

© RIPRODUZIONE RISERVATA