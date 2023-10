Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Banca dati SAI: nuove funzionalità Il Servizio Centrale del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati con circolare del 2 ottobre 2023 illustra le nuove funzionalità di notifica introdotte nella Banca dati SAI

Il Servizio Centrale del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati comunica con circolare del 2 ottobre 2023 che nella Banca dati SAI sono state introdotte nuove funzionalità di notifica, utili a facilitare l’attività degli operatori preposti all’aggiornamento delle informazioni in essa contenute supportandoli nell’adempimento di quanto previsto dalle Linee Guida allegate al d.m. 18 novembre 2019.

A partire dai prossimi giorni la schermata iniziale della Banca dati SAI proporrà, ad uso e per ulteriore agevolazione degli operatori di progetto, una dashboard riepilogativa dei beneficiari presenti nel progetto, con un focus specifico sulle proroghe. Inoltre, per rendere più agevole il monitoraggio complessivo dei beneficiari presenti nei progetti e gli adempimenti ad essi collegati ogni primo giorno del mese verrà inviata automaticamente una mail di riepilogo al Responsabile di Progetto per l’Ente Locale nonché all’indirizzo mail unico di progetto. Le informazioni di dettaglio sono enumerate ai punti 2 e 3 della scheda sottostante.

Da ultimo, sono state introdotte funzionalità di notifica a video (a mezzo di specifici pop-up) rispetto a informazioni essenziali che riguardano il Beneficiario nonché al corretto aggiornamento di alcuni dati che lo riguardano. Le informazioni di dettaglio sono enumerate al punto 1 della scheda già citata.

Al fine di potere quindi usufruire in maniera ottimale delle nuove funzionalità introdotte, si segnala la necessità di provvedere al più presto all’aggiornamento delle informazioni relative alla mail unica di progetto e ai contatti del Responsabile di progetto per l’Ente Locale, qualora siano intervenute variazioni.

Scheda tecnica nuove funzionalità di notifica – Banca dati SAI

1. Notifiche pop-up: gli operatori che agiscono in banca dati verranno allertati rispetto alle seguenti questioni tramite un sistema di notifica pop-up che agisce sulla scheda di ogni singolo beneficiario:

• Beneficiario i cui tempi di accoglienza risultano scaduti;

• Segnalazione 30 giorni prima della scadenza dell’accoglienza del singolo beneficiario. Questa funzione permette al progetto di intraprendere preventivamente ogni azione utile per richiede un’eventuale proroga dell’accoglienza laddove ricorrano i requisiti previsti dall’art.39 delle Linee Guida allegate al DM 1871172019 ovvero facilitare l’uscita dal progetto;

• Aggiornamento del documento in relazione all’ultimo permesso di soggiorno del singolo beneficiario;

• Completamento dell’inserimento di tutte le informazioni mancanti inerenti il beneficiario che risulta come “presente incompleto”;

• Avviso su inserimento del tipo di soggiorno “prosieguo amministrativo” qualora il beneficiario sia ancora minorenne.

2. Notifiche automatiche tramite e-mail: la banca dati invierà automaticamente il primo giorno di ogni mese una mail riepilogativa al Responsabile di progetto per l’Ente locale e alla mail uni di progetto con le seguenti informazioni:

• Numero ed elenco dei beneficiari non titolati a permanere nel progetto per la scadenza delle tempistiche di accoglienza

• Numero ed elenco dei beneficiari i cui tempi di accoglienza scadranno entro 30 giorni

• Numero ed elenco dei beneficiari registrati come Presenti Incompleti

• Numero totale beneficiari presenti nel progetto

3. Dashboard riepilogativa dei beneficiari presenti nel progetto: la schermata di accesso della banca dati per gli operatori consterà di un cruscotto riepilogativo delle seguenti informazioni:

• Totale dei beneficiari presenti nel progetto

• Elenco beneficiari presenti incompleti

• Elenco beneficiari i cui tempi di accoglienza scadranno entro 30 giorni

• Elenco dei beneficiari non titolati a permanere nel progetto per la scadenza dei tempi di accoglienza

• Elenco dei beneficiari con richiesta di proroga da completare e non inviata al Servizio centrale

• Elenco beneficiari con richiesta di proroga in attesa di autorizzazione dal Servizio centrale.

