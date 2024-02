Ricerca



CITTADINI STRANIERI- FAMIGLIA - Assegno unico: importi 2024 Sono stati rivalutati dall'INPS gli importi dell'assegno unico, insieme alle soglie ISEE, garantendo un sostegno per tutti i lavoratori, anche stranieri, mediante il ricalcolo dei criteri e delle modalità di accesso

L’INPS ha recentemente aggiornato i valori dell’Assegno unico e universale per il 2024 insieme alle soglie dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), comunicando tali informazioni attraverso un messaggio diffuso qualche giorno fa.

L’Assegno unico e universale, come specificato sul sito dell’INPS, rappresenta un sostegno finanziario rivolto alle famiglie con figli a carico, con delle precisazioni sulle condizioni di attribuzione: fino al compimento dei 21 anni per i figli, senza limiti di età per quelli disabili. Questo beneficio è esteso a tutte le categorie di lavoratori, inclusi dipendenti (pubblici e privati), autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati.

Per poter accedere a tale supporto e mantenerlo nel tempo, è necessario che il richiedente soddisfi determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, tra cui:

Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o familiare di un cittadino dell’UE con diritto di soggiorno o di soggiorno permanente.

Essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE ma in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Possedere un permesso unico di lavoro che consenta di lavorare in Italia per più di sei mesi, oppure un permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a permanere nel paese per oltre sei mesi. L’Assegno unico può essere ottenuto anche da titolari di altri tipi di permesso di soggiorno, come specificato nelle circolari dell’Inps del 9 febbraio 2022, del 25 luglio 2022 e del 7 aprile 2023.

Essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.

Avere residenza e domicilio in Italia.

Avere trascorso almeno due anni in Italia, anche in modo non continuativo, oppure essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata di almeno sei mesi.

Questi criteri sono fondamentali per garantire l’accesso equo e adeguato a questo importante sostegno economico per le famiglie italiane e straniere residenti nel paese.

