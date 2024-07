Ricerca



ENTI LOCALI - Archivio storico dei Comuni italiani Un patrimonio di informazioni: la storia dei Comuni italiani raccontata attraverso le variazioni registrate dall'ISTAT

L’archivio storico dei Comuni raccoglie tutte le variazioni registrate dall’ISTAT per ogni Comune italiano dal momento della loro istituzione.

Che cos’è l’archivio storico dei Comuni

L’archivio storico dei Comuni italiani è una preziosa risorsa che raccoglie tutte le variazioni registrate dall’ISTAT per ogni Comune italiano fin dal momento della loro istituzione. Questo archivio, concordato con l’ISTAT, tiene traccia di ogni cambiamento avvenuto nel tempo, includendo accorpamenti, scorpori e la creazione di nuovi Comuni.

Aggiornamenti costanti

L’archivio viene aggiornato costantemente per riflettere le modifiche annuali che possono interessare i Comuni italiani. Queste variazioni possono riguardare diversi aspetti, come la denominazione del Comune, il codice catastale, la provincia di appartenenza e il codice ISTAT. Per ogni intervento, vengono sempre registrate le date di inizio e fine validità, garantendo così un quadro preciso e aggiornato della situazione amministrativa dei Comuni.

Stato attuale dell’archivio

Il file dell’archivio storico dei Comuni è aggiornato al 31 maggio 2024, offrendo una panoramica completa e recente di tutte le variazioni avvenute fino a quella data. Questo strumento è essenziale per chiunque necessiti di informazioni dettagliate e storicamente accurate sui comuni italiani, dalle istituzioni agli studiosi, fino ai cittadini interessati alla storia amministrativa del proprio territorio.

