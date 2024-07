Ricerca



AMMINISTRAZIONE DIGITALE- STATO CIVILE - ANSC: come partecipare alla sperimentazione La guida operativa aggiornata e il canale dedicato all'ANSC per mettere in contatto i Comuni sperimentatori

L’Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile (ANSC) è una piattaforma digitale istituita per gestire e conservare in formato elettronico i registri dello stato civile italiani. Questo sistema centralizzato permette di archiviare, consultare e aggiornare informazioni vitali come nascite, matrimoni, decessi e cittadinanza in modo sicuro e efficiente.

>> Clicca qui per leggere: ANSC: la guida ministeriale

Funzioni principali

Digitalizzazione dei registri: Converte i documenti cartacei in formato elettronico per facilitarne la conservazione e la gestione.

Accesso centralizzato: Permette agli enti locali e alle autorità competenti di accedere ai registri in tempo reale, migliorando l’efficienza dei processi amministrativi.

Sicurezza dei dati: Garantisce la protezione dei dati personali attraverso avanzate misure di sicurezza informatica.

Aggiornamento continuo: Consente l’aggiornamento immediato delle informazioni, riducendo il rischio di errori e discrepanze.

Vantaggi dell’ANSC

Efficienza amministrativa: Riduce i tempi di attesa e semplifica le procedure burocratiche.

Accuratezza e affidabilità: Migliora la precisione delle informazioni e la loro disponibilità.

Sostenibilità: Promuove la riduzione dell’uso di carta, contribuendo alla sostenibilità ambientale.

Servizi ai cittadini: Facilita l’accesso dei cittadini ai propri dati anagrafici e documenti ufficiali, migliorando l’interazione con la pubblica amministrazione.

L’ANSC rappresenta un importante passo verso la modernizzazione e digitalizzazione dei servizi pubblici, offrendo benefici sia alle amministrazioni che ai cittadini.

Come partecipare alla sperimentazione

E’ possibile fare parte del gruppo dei comuni sperimentatori e testare l’ANSC in due modi:

contattando la casa software del tuo comune per avere accesso all’ambiente di test del gestionale integrato con l’ANSC;

accedendo alla versione di test della web application (WA): scrivi a supporto-ansc@sogei.it per la richiesta di accesso, specificando il Comune per cui stai facendo richiesta e le seguenti informazioni per ogni Ufficiale dello Stato Civile coinvolto:

– nome e cognome;

– codice fiscale;

– e-mail;

– telefono cellulare.

Il canale dedicato all’ANSC

Su Forum Italia è attivo un canale dedicato all’ANSC per mettere in contatto i Comuni sperimentatori, allo scopo di approfondire argomenti specifici che emergono dalla sperimentazione stessa e facilitare la condivisione dell’esperienza e della conoscenza acquisita dai singoli comuni sul sistema ANSC.

Gestire l’adesione progressiva

I Comuni potranno aderire all’ANSC progressivamente entro 18 mesi dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell’Interno della messa a disposizione del servizio in ambito nazionale.

Durante questa fase si avrà una situazione eterogenea di:

Comuni che hanno adottato l’ANSC, che formeranno atti di stato civile digitali;

Comuni che non hanno ancora adottato l’ANSC, che continueranno a formare atti di stato civile cartacei.

Durante questo periodo le azioni e le comunicazioni saranno differenti rispetto alla fase a pieno regime, ovvero quando tutti i comuni avranno adottato l’ANSC. In linea generale, i Comuni che non adottano l’ANSC operano con le attuali modalità (d.P.R. 396/2000 – “Regolamento stato civile”), senza variazioni. I comuni che adottano l’ANSC, invece, oltre all’attuale ordinamento dello stato civile che resta comunque vigente, si attengono anche alle modalità previste dal d.m. del 18 ottobre 2022.

Per maggiori informazioni sulla gestione dell’adesione progressiva, consulta la guida operativa per la gestione dell’adesione progressiva.

Come chiedere assistenza

Sei un operatore di un Comune?

Scrivi una email all’indirizzo assistenza.ansc@sogei.it riportando i dettagli della tua richiesta di supporto.

> Guida operativa alla Web application ANSC (aggiornata al 5 giugno 2024)

Ti consigliamo:

Manuale operativo per lo stato civile. Regolamento e procedure Il decreto del Ministro dell’interno 18 ottobre 2022 (G.U. n. 269 del 17 novembre 2022) ha sancito l’avvio e il funzionamento di ANSC (Archivio Nazionale Stato Civile), tempi e modi per il passaggio dalla registrazione analogica e formazione cartacea dei registri di stato civile alla modalità completamente digitale. Il D.M. 9 novembre 2020, aveva già disposto la riduzione del formato dei registri in A4, per una maggiore semplificazione operativa. La tanto attesa digitalizzazione non modifica il contenuto e la sostanza degli atti, né riduce la responsabilità dell’ufficiale dello stato civile chiamato a svolgere un ruolo di particolare rilevanza per il quale occorre elevata professionalità. Per poter affrontare correttamente le procedure e gli adempimenti che è chiamato a svolgere nel corso del proprio lavoro, ogni giorno più complesso, è necessario avere conoscenza dei principi fondamentali in materia di cittadinanza, filiazione, riconoscimento, adozione, diritto al nome, matrimonio, separazione e divorzio, unione civile, di quella parte cioè del codice civile che si occupa del diritto di famiglia. Neppure possono essere trascurate le normative di diritto internazionale privato, i trattati e le convenzioni internazionali, le disposizioni di polizia mortuaria, ma anche la disciplina del procedimento amministrativo, le leggi speciali in materia di culti ammessi o disciplinati da intese. A questo, occorre aggiungere anche il continuo apporto della giurisprudenza che sempre più di frequente interviene per delineare, ridefinire o ampliare istituti e concetti giuridici che l’ufficiale di stato civile è tenuto poi ad applicare, a volte direttamente, in prima persona. Occorre cioè avere conoscenza di un quadro normativo e giurisprudenziale estremamente vasto e, oltretutto, in costante cambiamento ed evoluzione. Il volume, unendo teoria e pratica, ha l’obiettivo di rappresentare, per l’ufficiale di stato civile, una guida per svolgere al meglio il lavoro quotidiano e raggiungere livelli di professionalità sempre più elevati. Renzo Calvigioni

Già responsabile Servizi Demografici, esperto e docente Anusca, Direttore della Rivista “I Servizi Demografici”. Leggi descrizione Renzo Calvigioni, 2023, Maggioli Editore 79.00 €

© RIPRODUZIONE RISERVATA