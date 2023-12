Ricerca



AMMINISTRAZIONE DIGITALE- ANPR - ANPR: disponibile il servizio di certificati anagrafici online per gli avvocati Disponibile il servizio che consente agli avvocati di richiedere e ottenere certificati anagrafici direttamente online dal portale ANPR

Da oggi è più facile per gli avvocati ottenere certificati anagrafici per finalità legate al mandato professionale: è infatti disponibile il servizio che consente di richiedere e ottenere certificati anagrafici direttamente online dal portale ANPR. Un servizio che punta non soltanto a semplificare l’accesso ai dati anagrafici per velocizzare l’attività professionale degli avvocati, ma anche ad alleggerire i Comuni dalle numerose richieste allo sportello.

Gli avvocati regolarmente iscritti all’albo professionale potranno accedere ad un’area dedicata del portale ANPR tramite SPID, CIE o CNS e, a seguito di verifica da parte del sistema ANPR dell’effettiva iscrizione all’albo, effettuata tramite appositi servizi resi fruibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) da parte del Consiglio Nazionale Forense, potranno richiedere certificati anagrafici

I certificati saranno rilasciati a seguito di conferma da parte dell’avvocato dell’utilizzo per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall’imposta di bollo.

Le modalità di erogazione del servizio sono state definite con decreto del 6 ottobre 2023 del Ministero dell’interno, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica.

Tramite verifiche periodiche, sarà monitorato l’effettivo utilizzo del servizio e le motivazioni professionali specificate da parte degli avvocati al momento della richiesta.

