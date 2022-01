Questo articolo è stato letto 31 volte

IN PRIMO PIANO - Anpr: completato il passaggio Tutti i Comuni italiani sono definitivamente confluiti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente

Il Ministero dell’Interno, con una nota del 18 gennaio, annuncia che tutti i Comuni italiani sono definitivamente confluiti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), per cui i residenti nei 7.903 Comuni italiani e quelli all’estero iscritti all’Aire possono verificare e chiedere l’eventuale correzione dei propri dati anagrafici, stampare certificati e fruire dei servizi disponibili online, in modo facile e sicuro; nei prossimi mesi saranno aggiunti ulteriori servizi per il cittadino, come le procedure online per effettuare il cambio di residenza.

I servizi sono accessibili dal sito www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche all’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

Grazie all’anagrafe nazionale unica, ogni aggiornamento su Anpr sarà immediatamente consultabile dagli enti pubblici che accedono alla banca dati, dall’Agenzia delle entrate all’Inps alla Motorizzazione civile.

