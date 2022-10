Ricerca



IN PRIMO PIANO - Anagrafe dei dipendenti pubblici Via libera dalla Conferenza Unificata

Il Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, con una nota del 28 settembre, annuncia l’approvazione in Conferenza Unificata del decreto che disciplina il funzionamento dell’Anagrafe dei dipendenti pubblici, che servirà per capire quali sono le risorse umane e professionali presenti all’interno della PA e per favorire i processi di sviluppo delle competenze e di reclutamento.

I dati anagrafici dei dipendenti saranno validati dall’Anpr, mentre quelli sugli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici saranno acquisiti direttamente dalla banca dati già disponibile presso la Funzione Pubblica; l’Anagrafe dei dipendenti pubblici sarà propedeutica alla realizzazione del fascicolo elettronico del dipendente, che conterrà le informazioni sul percorso professionale di ogni lavoratore pubblico, dalla formazione alla mobilità.

