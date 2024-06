Ricerca



ELETTORALE - Amministrative 2024: eletti 16 sindaci al primo turno nei Comuni capoluogo, 13 Comuni andranno al ballottaggio Tutti i dati dell'affluenza e le percentuali di voto definitive relative alle elezioni amministrative

Riportiamo dal sito dell’ANCI – ultimo aggiornamento 11 giugno 2024 – tutti i dati dell’affluenza e le percentuali di voto definitive relative alle elezioni amministrative 2024.

Alle 23 del 9 giugno, a chiusura seggi, il dato definitivo dell’affluenza al voto per le elezioni comunali ha fatto segnare il 62,67 per cento di elettori che si sono recati alle urne. Un dato in calo rispetto al 67,62 per cento delle precedenti consultazioni amministrative del 2019 ma comunque più alto rispetto alla percentuale di votanti delle elezioni europee che si sono fermati al 49,66 per cento.

Dai dati diffusi dal portale Eligendo del Ministero dell’Interno, il Comune capoluogo con l’affluenza più alta è stato Urbino (70,98 per cento), seguito da Lecce (69,82) e Perugia (66,98). La percentuale più bassa nei Comuni capoluogo si è registrata a Cagliari (55,84 per cento).

Nel dettaglio tutti i restanti Comuni e relativa affluenza al voto: Ascoli Piceno (66,52), Avellino (65,12), Firenze (65,11), Ferrara (65,05), Prato (64,10), Pesaro (63,31), Pavia (62,73), Bergamo (62,63), Cesena (62,30), Vercelli (61,92), Cremona (61,86), Modena (61,83), Reggio Emilia (61,62), Forlì (61,59), Bari (60,79), Rovigo (61,26), Vibo Valentia (61,01), Pescara (60,90), Potenza (60,00), Verbania (56,98), Caltanissetta (55,90), Biella (59,86), Sassari (59,28), Livorno (59,20), Campobasso (59,04).

Sindaci eletti al primo turno

Cagliari – Dati Eligendo Viminale, Massimo Zedda (Cs) rieletto sindaco

Massimo Zedda torna a indossare la fascia di primo cittadino di Cagliari ricevendo il 60,29 per cento dei consensi. La sua avversaria Alessandra Zedda (Cd) si ferma al 34,22 per cento Bergamo – Dati Eligendo Viminale, Elena Carnevali (Cs) è la nuova sindaca

Elena Carnevali (centrosinistra) è la nuova sindaca di Bergamo con il 54,95 per cento dei voti. Andrea Pezzotta del centro destra si è fermato al 42,24%%. Carnevali succede a Giorgio Gori, sindaco per due mandati del capoluogo di provincia lombardo Ascoli Piceno – Dati Eligendo Viminale, Marco Fioravanti (Cd) confermato sindaco

A scrutinio ultimato il sindaco uscente di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, si riconferma alla guida della città. Ha vinto con il 73,90 per cento dei consensi. Molto più indietro il candidato del centro sinistra Emidio Nardini fermo al 26,10 per cento. Cesena – Dati Eligendo Viminale, Enzo Lattuca (Cs) confermato sindaco

Con 98 sezioni scrutinate su 98 il sindaco uscente Enzo Lattuca (Cs) si riconferma primo cittadino con il 65,15% dei voti. Il candidato del centrodestra Marco Casali è fermo al 26,26% Ferrara – Dati Eligendo Viminale, Alain Fabbri (Cd) confermato sindaco

A Ferrara il sindaco uscente Alan Fabbri, centrodestra, si riconferma primo cittadino con il 57,88% dei voti. Il candidato di centrosinistra Fabio Anselmo si ferma al 36,13%.

Reggio Emilia – Dati Eligendo Vimimale, Marco Massari (Cs) eletto sindaco

Il candidato di centrosinistra Marco Massari, è il nuovo primo cittadino di Reggio Emilia. Massari si è imposto con il 56,05% dei voti. Giovanni Tarquini, sostenuto dal centrodestra, ha registrato il 33,21% dei voti.

Prato – Dati Eligendo Vimimale, Ilaria Bugetti (Cs) eletta sindaca

A scrutinio terminato Ilaria Bugetti del centro sinistra è la nuova sindaca di Prato con il 52,22% dei voti. Secondo nel computo dei voti è Gianni Cenni, candidato del centrodestra con il 41,37%

Biella – Dati Eligendo Viminale, Marzio Olivero (Cd) eletto sindaco

Marzio Olivero del centro destra è il nuovo sindaco di Biella con il 53,81% dei voti. Molto più indietro la candidata del centro sinistra Marta Bruschi con il 34,07% dei voti

Sassari – Dati Eligendo Viminale, Giuseppe Mascia (Cs) eletto sindaco

Giuseppe Mascia è il nuovo sindaco di Sassari. Il candidato del centro sinistra ha vinto con il 51, 08% dei voti. Dietro Mascia il candidato civico Clemente Lucchi con il 25,03%

Pescara – Dati Eligendo Vimimale, Carlo Masci (Cd) confermato sindaco

Carlo Masci si conferma per il secondo mandato sindaco di Pescara. Il sindaco uscente del centro destra ha riportato 50,95% dei voti. Il candidato del centrosinistra, Carlo Costantini si ferma al 34,24%.

Pesaro – Dati Eligendo Vimimale, Andrea Biancani (Cs) eletto sindaco

Con il 60,60% dei voti Andrea Biancani del centro sinistra diventa il nuovo sindaco di Pesaro e succede a Matteo Ricci. Dietro di lui per il centrodestra Marco Lanzi che si è fermato al 35,19%.

Forlì – Dati Eligendo Viminale, Gian Luca Zattin confermato sindaco

A Forlì il sindaco uscente Gian Luca Zattini (centrodestra) si conferma per il secondo mandato ottenendo il 50,63% dei voti. Il candidato del centrosinistra Graziano Rinaldini non è andato oltre il 46,28%.

Modena – Dati Eligendo Viminale, Massimo Mezzetti (Cs) eletto sindaco

A Modena il candidato sindaco del centrosinistra Massimo Mezzetti ha vinto le elezioni con il 63,81% e sarà il nuovo sindaco. Molto più indietro il candidato del centrodestra Luca Negrini fermo al 28,39%.

Livorno – Dati Eligendo Viminale, Luca Salvetti (Cs) confermato sindaco

A Livorno il candidato del centrosinistra e sindaco uscente, Luca Salvetti, si è confermato primo cittadino con il 51,74% dei voti. Alessandro Guarducci, civico sostenuto dal centrodestra, si è fermato al 22,48%

Pavia – Dati Eligendo Viminale, Michele Lissia (Cs) eletto sindaco

A Pavia il candidato del centrosinistra Michele Lissia è stato eletto sindaco con il 53,08%. Il candidato del centrodestra Alessandro Cantoni si è fermato 45,00%. Campobasso – Dati Eligendo Viminale, Aldo De Benedittis eletto sindaco

Il candidato del centro destra Aldo De Benedittis è il nuovo sindaco di Campobasso con il 52,28% dei voti. Dietro di lui la candidata del centrosinistra e del M5s, Marialuisa Forte, si è fermata al 32,07% Comuni al ballottaggio il 23 e 24 giugno

Bari – Dati Eligendo Viminale, ballottaggio tra Vito Leccese (Cs) 48,02% 3 Fabio Romito (Cd) 29,12%

Dopo 162 sezioni su 345 il candidato sindaco del centrosinistra Vito Leccese è al 48,02%, e se la vedrà tra 15 giorni con il candidato del centrodestra Fabio Romito che ha riportato il 29,12% dei voti.

Firenze – Dati Eligendo Viminale, ballottaggio tra Sara Funaro (Cs) 43,17% e Eike Dieter Schmidt (Cd) 32,86%

Il sindaco di Firenze si deciderà al ballottaggio del 23 e 24 giugno. Dopo 259 sezioni su 260 in testa la candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro con il 43,17% seguita dal candidato del centrodestra Eike Dieter Schmidt con il 32,86%. Lecce – Dati Eligendo Viminale. Probabile ballottaggio tra Adriana Poli Bortone (Cd) 49,64% e Carlo Salvemini (Cs) 47,00%

Sfida all’ultimo voto a Lecce (98 sezioni su 102) tra la candidata del centro destra Adriana Poli Bortone, con il 49,64% dei consensi, e il sindaco uscente Carlo Salvemini che registra il 47,00% dei voti

(ultime 4 sezioni inviate all’ufficio elettorale provinciale per il riconteggio) Avellino – Dati Eligendo Viminale, ballottaggio tra Antonio Gengaro (Cs) 36,98% e Laura Nargi (civiche) 32,49%

Dopo 26 sezioni su 72 ad Avellino i risultati dicono ballottaggio tra e Antonio Gengaro (Cs) 36,98 e Laura Nargi (civiche) 32,49% . Perugia – Dati Eligendo Viminale, ballottaggio tra Vittoria Ferdinandi (Cs) 49,01% e Margherita Scoccia (Cd) 48,29%

Combattuta la sfida tutta al femminile per la carica di sindaco di Perugia. Con 93 sezioni su 159 scrutinate è in testa Vittoria Ferdinandi, per il centrosinistra e Cinquestelle con il 49,01%. La segue a stretta distanza Margherita Scoccia, per il centrodestra, assessore uscente, che ha avuto il 48,29% delle preferenze.

Potenza – Dati Eligendo Viminale, ballottaggio tra Francesco Fanelli (Cd) 40,60% e Vincenzo Telesca (civiche) 32,44%

A Potenza sarà ballottaggio tra il candidato del centrodestra Francesco Fanelli (40,60%) e il candidato civico Vincenzo Telesca con il 32,44%.

Cremona – Dati Eligendo Viminale, ballottaggio tra Alessandro Portesani (Cd) 43,19% e Leonardo Virgilio (Cs) 41,94%

Le elezioni comunali di Cremona si decideranno al ballottaggio. Lo spoglio ultimato manderà al ballottaggio il candidato sindaco di centrodestra Alessandro Portesani con il 43,19% e il candidato di centrosinistra Leonardo Virgilio che ha riportato il 41,94% dei consensi.

Urbino – Dati Eligendo Viminale, ballottaggio tra Maurizio Gambini (Cd) 47,96% e Federico Scaramucci (Cs) 44,73%

Il verdetto a Urbino dice ballottaggio. A sfidarsi nel secondo turno saranno Maurizio Gambini del centro destra con il 47,96% e Federico Scaramucci con il 44,73 per cento.

Caltanissetta – Dati ufficio elettorale comunale, ballottaggio tra Walter Tesauro (Cd) 34,4% e Annalisa Petitto (Cs) 30,8%

Secondo i dati dell’ufficio elettorale del Comune per la fascia tricolore di Caltanissetta di sfideranno al ballottaggio Walter Tesauro del centrodestra che ha ottenuto 34,3% dei voti e Annalisa Petitto del centrosinistra è al 30,8%.

Vibo Valentia – Dati Eligendo Viminale, ballottaggio tra Roberto Cosentino (Cd) 38,43% e Vincenzo Romeo (Cs) 31,92%

Si certifica il ballottaggio anche a Vibo Valentia. In testa Roberto Cosentino del centro destra con il 38,43% dei voti, che se la vedrà con il candidato del centro sinistra Vincenzo Romeo con il 31,92%.

Rovigo – Dati Eligendo Viminale, ballottaggio tra Valeria Cittadin (Cd) 49,10% e Edoardo Gaffeo (M5S e civiche) 28,09%

A Rovigo ballottaggio per un soffio. Tra 15 giorni la candidata del centro destra Valeria Cittadin, con il 49,10% se la vedrà con il candidato del M5S e civiche Edoardo Gaffeo che si è fermato al 28,09%. Verbania – Dati Eligendo Viminale, ballottaggio tra Riccardo Brezza (Cs) 37,27% e Giandomenico Albertella (civiche) 30,02%

Il sindaco del comune di Verbania si deciderà al ballottaggio. A sfidarsi saranno Riccardo Brezza, candidato del centro sinistra che ha riportato 37,27% dei consensi, e Giandomenico Albertella, appoggiato da liste civiche, che si è fermato 30,02%.

Vercelli – Dati Eligendo Viminale, ballottaggio tra Roberto Scheda (Cd) 37,87% e Gabrile Bagnasco (Cs) 25,60%

Anche a Vercelli il nome del sindaco si saprà tra 15 giorni il candidato del centrodestra Roberto Scheda conduce con il 37,87% sull’avversario del centrosinistra Gabriele Bagnasco con il 25,60 %.

