AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Adozione delle linee guida sull’indice nazionale dei domicili digitali Il comunicato di Agenzia per l'Italia digitale

L’Agenzia per l’Italia digitale con comunicato pubblicato nella G.U. n. 172 del 25 luglio 2022 informa che sul sito istituzionale dell’Agenzia per l’Italia digitale sono state pubblicate le «Linee guida sull’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese», redatte ai sensi dell’art. 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, adottate con determinazione AgID n. 191 del 7 luglio 2022.

