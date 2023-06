Ricerca



IN PRIMO PIANO - Adeguamento alle direttive UE: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 Di particolare interesse segnaliamo l'adeguamento in materia di carte di identità e titoli di soggiorno - interoperabilità sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza - passaporti

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 136 del 13 giugno il D.L. 13 giugno 2023, n. 69 recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Segnaliamo, in particolare i seguenti articoli:

