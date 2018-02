Questo articolo è stato letto 49 volte

POLIZIA MORTUARIA - Vincolo cimiteriale – riduzione della fascia di rispetto

Il vincolo cimiteriale determina una tipica situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e, comunque, per considerazioni di interesse pubblico. In particolare la giurisprudenza ha specificato che, pur in presenza delle condizioni specificate nel comma 4 dell’art. 338, del R.D. n. 1265/1934 la riduzione della fascia di inedificabilità non può essere volta ad agevolare singoli proprietari che abbiano effettuato abusivamente, o intendano effettuare, interventi edilizi su un’area, resa a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la peculiare sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura, senza esclusione di ulteriori esigenze di mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale.

>> Continua a leggere la sentenza