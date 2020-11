Questo articolo è stato letto 25 volte

P.A. - Una Pa più trasparente è una Pa più efficiente Protocollo di intesa tra il Ministro Dadone e Fondazione Etica per promuovere le buone pratiche della trasparenza sui dati delle Pa

Nel sito del Ministro per la Pubblica amministrazione la notizia della firma del protocollo di intesa con Fondazione Etica “l’obiettivo principale – dichiara il Ministro Dadone – è quello di promuovere le buone pratiche della trasparenza sui dati delle Pa, affinché siano facilmente accessibili e fruibili dai cittadini, non solo per monitorare l’operato, ma soprattutto per partecipare attivamente e in maniera incisiva alle scelte delle amministrazioni”.

Nelle azioni di open government promosse da Funzione pubblica sono fortemente coinvolti soggetti qualificati nel monitoraggio delle Pubbliche amministrazioni e Fondazione Etica ha una lunga esperienza nella misurazione comparata dell’integrità, dell’efficienza e della trasparenza degli enti.

Dadone chiosa in tal senso: “Conoscere è potere. Una amministrazione pubblica trasparente dà ai cittadini il vero potere di scegliere e orientare le decisioni pubbliche”.

>> CONSULTA IL PROTOCOLLO D’INTESA

