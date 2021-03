Questo articolo è stato letto 93 volte

Ricerca



STATO CIVILE - Ufficiali di Stato civile: corsi di abilitazione in elearning Rilevazione del personale che svolge le funzioni di ufficiale di stato civile

Con la circolare n. 8 dell’8 marzo 2021 la Direzione Centrale per i Servizi Demografici intende promuovere la realizzazione di iniziative di formazione destinate all’abilitazione dei funzionari di stato civile, che per quest’anno, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria, dovranno essere svolte in modalità telematica, compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate sullo specifico capitolo di bilancio.

Anche per poter disporre di un quadro complessivo degli ufficiali di stato civile, la Direzione richiede, per ciascuna provincia, le informazioni concernenti il numero dei dipendenti già abilitati (non destinatari dei corsi), il numero dei dipendenti delegati allo svolgimento delle funzioni di stato civile, per un periodo superiore o inferiore ai cinque anni.

>> CIRCOLARE DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI, 8 MARZO 2021, N. 8

© RIPRODUZIONE RISERVATA