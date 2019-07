Questo articolo è stato letto 32 volte

P.A.- PERSONALE - Trasmissione massiva degli incarichi (consulenti/dipendenti pubblici) Amministrazioni interessate al servizio Web Service AdP2018

Mediante nota datata 9 luglio 2019 il Dipartimento per la Funzione Pubblica avverte che le amministrazioni interessate al servizio Web Service AdP2018, per la trasmissione massiva degli incarichi (consulenti/dipendenti pubblici) con data di conferimento a partire dal 1° gennaio 2018, possono consultare la relativa documentazione, dopo avere effettuato l’accesso al sistema come Inseritori, alla voce di menù Anagrafe delle prestazioni/Inserimento/Variazione Incarichi tramite WS.

