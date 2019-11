Questo articolo è stato letto 211 volte

AMMINISTRAZIONE DIGITALE - SPID: le identità digitali per uso professionale Le Linee guida

Pubblicate da parte di Agid le “Linee guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale” che saranno in vigore il 1 dicembre 2019.

Con l’implementazione delle nuove regole, il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID si caratterizzerà per una nuova funzionalità, permettendo alle Pubbliche Amministrazioni e ai privati di verificare l’appartenenza di una persona fisica a un’organizzazione e di accertarsi della sua qualità di professionista.

Le linee linee guida individuano le modalità che gli Identity Provider devono seguire per il rilascio dello SPID per uso professionale, consentendo di trasmettere sia i dati della persona fisica sia i dati dell’organizzazione di appartenenza per la quale si sta agendo.

