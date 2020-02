Questo articolo è stato letto 56 volte

Rivoluzione digitale al Comune di Crema Certificati elettorali e anagrafici a portata di click: addio alle attese all'ufficio Servizi Demografici

“Rivoluzione digitale al Comune di Crema”: certificati elettorali e anagrafici a portata di click, si stampano a casa con il computer e addio a tempo perso per raggiungere di persona gli uffici comunali.

La rivoluzione digitale del Comune prosegue spedita: dopo la possibilità di pagare con carta di credito i diritti di segreteria, quella di prenotare online l’appuntamento allo sportello per evitare le attese (sistema Tu passi), adesso tocca alla procedura che consente di ottenere gratuitamente (altro vantaggio, chi opera da remoto non paga i diritti di segreteria) certificati anagrafici, elettorali e di nascita. Non solo quelli personali, ma anche dei figli minorenni.

«Un passo decisivo nella direzione nella semplificazione dell ‘ apparato amministrativo e nel facilitare la vita dei cremaschi – ha evidenziato il Sindaco –: una vera e propria rivoluzione che passa dal digitale e consente di evitare di recarsi in Comune. Ciò non significa ovviamente l’addio agli sportelli fisici: sappiamo che ci sono migliaia di persone che non hanno confidenza con computer e smartphone, specialmente i più anziani. Si tratta comunque di un ulteriore passo avanti, cominciato con la possibilità di pagare con carta di credito gli importi dei diritti di segreteria per la varie certificazioni».

Da parte dei dipendenti coinvolti nel progetto è stato sottolineato il lavoro in team, concetto ribadito anche da Stellari: «Un ente riesce a erogare un servizio del genere dopo aver allineato tutto quello che sta dietro. Il portale deve funzionare 24 ore su 24, senza che ci siano intoppi di sorta»

Come fare? Lo hanno illustrato in sala dei Ricevimenti il Sindaco Stefania Bonaldi, Lucia Dossena (responsabile dello sportello per il cittadino), Dario Raimondi dell’ufficio che segue l’informatizzazione dell’apparato comunale e Mattia Stellari del Gruppo Maggioli partner dell’ente per la digitalizzazione.

Per i residenti in città, basta collegarsi al sito comunecrema.it, cliccando alla sezione «Rilascio certificati». È sufficiente utilizzare la propria password, ottenuta tramite il sistema digitale nazionale (Spid) oppure il codice della Carta regionale dei servizi. Inserendo il pin si visionano i propri dati anagrafici (e quelli dei figli minori conviventi) e si producono autocertificazioni. In caso di certificati che prevedono la marca da bollo, è sufficiente copiare il numero di serie di quella acquistata: si può così scaricare il documento e stamparlo da casa.

