ENTI LOCALI- FAMIGLIA - Ripartizione fondo disabilità anno 2019 Pubblicato in Gazzetta il decreto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2019 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 ad oggetto “Riparto del contributo di 100 milioni di euro, per l’anno 2019, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, ai sensi dell’articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni“.

