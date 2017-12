Questo articolo è stato letto 377 volte

ELETTORALE - Rilevazione semestrale e dinamica del corpo elettorale

La Prefettura di Reggio Calabria, in vista delle prossime scadenze per l’ufficio elettorale, con Circolare n. 48 ricorda le modalità di compilazione e invio dei dati relativi alla seconda revisione semestrale del 2017 (periodo 1° luglio – 31 dicembre) e la prima revisione dinamica del 2018 da effettuarsi nel mese di gennaio.

Riferimenti normativi

Artt. 30 D.P.R. n. 223/1967

art. 97 e 114 Circ. Min. Interno n. 2600L del 1986

