Questo articolo è stato letto 90 volte

ELETTORALE - Rilevazione semestrale del corpo elettorale Pubblicati sul sito della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali i riepiloghi nazionali elettori estratti dalle rilevazioni semestrali

In relazione alla Rilevazione semestrale del corpo elettorale, il Ministero dell’Interno ha pubblicato le seguenti rilevazioni al 30 giugno 2019:

– Riepiloghi nazionali degli elettori residenti all’estero;

– Riepiloghi nazionali dei fabbricati e delle sezioni;

– Riepiloghi nazionali delle sezioni ospedaliere, dei seggi speciali e dei seggi volanti;

– Riepiloghi nazionali delle ubicazioni delle sezioni per tipologia di fabbricati e sezioni prive di barriere architettoniche;

– Riepiloghi nazionali delle nuove iscrizioni di elettori maggiorenni

Ti consigliamo:

Andrea Zuccotti - Umberto Coassin

Maggioli Editore

Il Manuale è un’opera completa che tratta, in modo esauriente e con taglio operativo, tutte le tematiche di interesse sia per i responsabili che per gli operatori dei servizi demografici. Oltre ad affrontare, con approccio sistematico, le funzioni dell’ufficio, gli adempimenti e le...

, 2018,

79,00 € Acquista



su www.maggiolieditore.it