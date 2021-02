Questo articolo è stato letto 13 volte

PERSONALE- PRIVACY - Rilevazione impronte digitali per i dipendenti Il provvedimento del Garante privacy

Nella newsletter n. 473 del 19 febbraio il Garante per la privacy ha pubblicato il provvedimento n. 16 del 14 gennaio 2021, con cui sanziona un ente per aver utilizzato un sistema di rilevazione delle presenze basato sul trattamento di dati biometrici dei dipendenti, in quanto tale tipologia di sistemi necessita di una base normativa che sia proporzionata all’obiettivo perseguito e che fissi misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati.

