ELETTORALE- ENTI LOCALI - Riconoscimento di un’indennità alla segreteria delle commissioni elettorali Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di attribuire un gettone di presenza o altro emolumento al segretario della 5° Sottocommissione Elettorale Circondariale per la partecipazione alle riunioni della stessa

Approfondimento di L. Boiero

Un Ente lombardo ha posto un interessante quesito circa la possibilità di riconoscere il gettone di presenza alla Segretaria della 5^ Sottocommissione Elettorale circondariale, premettendo che il dipendente de quo svolge per l’80% del suo tempo il servizio di redazione verbali e gestione delle attività della Commissione stessa (convocazione Sottocommissione, rapporti con il Presidente della stessa, controllo allegati alle dinamiche elettorali e semestrali, verifica certificati penali ecc.) mentre per il restante 20% svolge occasionalmente servizio per la registrazione della corrispondenza a Protocollo generale e per il rilascio di certificazioni anagrafiche e di stato civile.

Ai sensi del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), le Commissioni circondariali elettorali e le Sottocommissioni sono organi collegiali statali dotati di una propria soggettività giuridica, non incardinati in una struttura ministeriale né in quella comunale, che si avvalgono per il loro funzionamento del supporto del segretario o di funzionari di ruolo del Comune in cui hanno sede. (*)

