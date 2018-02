Questo articolo è stato letto 84 volte

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Richiesta di accesso a documenti posti in essere nello svolgimento di attività delegata da organi giudiziari

I documenti posti in essere nello svolgimento di attività delegata da Organi giudiziari non possono essere oggetto di istanza di accesso, poiché non rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 241/1990.

