Questo articolo è stato letto 58 volte

Ricerca



AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Responsabili per la Transizione al Digitale: il primo ciclo di formazione AGID-CRUI Il programma dei webinar sui temi di maggior interesse connessi alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), nell’ambito del Protocollo d’intesa firmato con CRUI (Università italiane), ha organizzato il primo ciclo di formazione congiunto per i Responsabili per la Transizione al Digitale (RTD).

A partire dalla prossima settimana – per sei appuntamenti di un’ora e mezza – esperti AgID e CRUI tratteranno temi di rilievo per le attività dell’ufficio RTD e connessi alla digitalizzazione della PA. Il percorso è pensato per essere uno strumento di approfondimento per i Responsabili per la Transizione al Digitale, di PA centrali e locali, e per dirigenti e dipendenti impegnati in processi di innovazione e digitalizzazione all’interno della PA.

L’obiettivo di questo primo ciclo di formazione è quello di fornire una visione di insieme sui documenti strategici e normativi italiani ed europei e sul Piano triennale per l’informatica nella PA. Sarà inoltre l’occasione per approfondire, con momenti dedicati, alcuni temi di particolare rilevanza e attualità come quello della gestione e della conservazione documentale, della sicurezza informatica e dei dati nella pubblica amministrazione.

Il percorso rientra nelle azioni per i Responsabili per la Transizione al Digitale e i loro uffici e per la diffusione delle competenze digitali nella PA, previste dal Piano Triennale per l’informatica nella PA 2020-2022.

>> TUTTE LE INFORMAZIONI PER ISCRIVERSI AI WEBINAR

>> IL PROTOCOLLO D’INTESA SIGLATO

© RIPRODUZIONE RISERVATA