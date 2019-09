Questo articolo è stato letto 53 volte

ENTI LOCALI- PRIVACY - Regolamento Privacy: il manuale di supporto per i Responsabili della Protezione dei dati dei soggetti pubblici T4DATA: il vademecum utile per tutti i soggetti impegnati nell'applicazione del Regolamento UE 2016/679

Sul portale del Garante per la protezione dei dati personali (Privacy) è stato pubblicato un manuale in lingua inglese per supportare i Responsabili della Protezione dei dati (RPD) dei soggetti pubblici nell’applicazione del Regolamento Ue 2016/679.

Il manuale delinea e illustra con esempi pratici il ruolo e gli specifici compiti del RPD operante in un soggetto pubblico, e contemporaneamente affronta e approfondisce temi generali come l’evoluzione normativa in tema di protezione dei dati e privacy, in ambito Ue e non solo; l’applicazione del principio di accountability; i diritti degli interessati; il trasferimento dei dati all’estero; i meccanismi di compliance previsti dal Regolamento.

Il testo, scaricabile gratuitamente qui, è stato elaborato nell’ambito del progetto T4Data, ed è frutto di una collaborazione transnazionale che ha coinvolto esperti giuristi e funzionari delle autorità di controllo di diversi Paesi, tra cui il Garante italiano.

All’attuale versione in inglese seguirà, entro breve, una traduzione in italiano e nelle altre lingue dei Paesi che sono partner del progetto T4DATA (quindi, in croato, bulgaro, polacco, spagnolo). Risulta inoltre allo studio un futuro “upgrade” per aggiornare le informazioni su alcuni temi ancora in fase di approfondimento teorico e normativo.

