ELETTORALE - Regione Friuli Venezia Giulia: rinvio delle elezioni comunali 2020 Elezioni per il rinnovo degli organi dei 12 Comuni in scadenza nel 2020

La legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, all’articolo 8, ha previsto che le elezioni per il rinnovo degli organi dei 12 Comuni in scadenza nel 2020 avranno luogo in una domenica compresa tra il 4 ottobre e il 13 dicembre 2020.

Tutti i termini previsti dalla legge regionale 19/2013 e dalle altre leggi in materia di procedimento elettorale devono ritenersi conseguentemente posticipati, in relazione alla data che sarà fissata dalla Giunta regionale non oltre entro il 60° giorno antecedente le elezioni, così come previsto dall’articolo 18 della legge regionale 19/2013.

La citata legge regionale ha previsto anche che, in tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 19/2013, il rinnovo degli organi avrà luogo nell’anno successivo a quello di scadenza del mandato, nella consueta finestra elettorale 15 aprile-15 giugno.

