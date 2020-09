Questo articolo è stato letto 86 volte

Ricerca



ELETTORALE - Referendum 2020: Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza La lista del Ministero dell'interno

Con una nota del 31 agosto il Ministero dell’Interno ha pubblicato la lista degli Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, della Legge 459/2001 (salvo per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 4-bis della predetta legge).

>> Lista degli Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA