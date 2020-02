Questo articolo è stato letto 127 volte

ELETTORALE - Referendum 2020: disposizioni in materia di comunicazione politica Provvedimento 11 febbraio 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2020 il provvedimento che fornisce disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020.

