AMMINISTRAZIONE DIGITALE - RASSEGNA STAMPA – SICR@WEB, la suite per la PA certificata SaaS AGID su CSP accreditato A partire dal 1 aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID

Fonte: Maggiolinformatica.it

A decorrere dal 1 aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace.

Sicr@web è la prima suite gestionale completa che permette di gestire tutti gli uffici degli enti locali ed ha ottenuto la doppia qualifica richiesta da AGID (Agenzia per l’Italia Digitale: CSP (Cloud Service Provider) e SAAS (Software As A Service), come riporta l’elenco dei fornitori SAAS qualificati nel Cloud Marketplace di AGID

Il Gruppo Maggioli è l’unico player italiano a offrire soluzioni gestionali per gli Enti Locali CSP e SaaS, in anticipo rispetto al 31 marzo 2019, data ultima per essere ‘compliant’ (conforme).

“Un traguardo che ancora una volta conferma l’obiettivo primario del Gruppo: portare continua innovazione nella Pubblica Amministrazione – dichiara Paolo Maggioli AD del Gruppo –; siamo fieri di aggiungere con questa nuova qualifica un ulteriore vantaggio per i nostri clienti in termini di risparmio, interoperabilità, maggiore sicurezza, protezione dei dati personali, accessibilità agli strumenti, senza dover affrontare costi e complicazioni infrastrutturali. Un’evoluzione che apre il mercato a una virtuosa competizione fornendo soluzioni di valore che possano aiutare davvero a digitalizzare gli Enti Locali a favore di cittadini e imprese”.

