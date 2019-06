Questo articolo è stato letto 84 volte

ENTI LOCALI- PERSONALE - RASSEGNA STAMPA – Progressioni verticali in deroga, il limite del 20% si calcola per categoria di assunzione Il Sindaco di un Comune, in previsione della collocazione in pensione di vari dipendenti di diverse categorie, ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere in merito alle procedure selettive di cui all'art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?