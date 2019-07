Questo articolo è stato letto 23 volte

ELETTORALE- ENTI LOCALI - RASSEGNA STAMPA – Nel Comune mono-lista in cui non si è raggiunto il quorum scocca l’ora dei commissari Si sono insediati i nuovi consigli dei 3.843 Comuni, di cui 3.605 con meno di 15mila abitanti, risultati eletti alle consultazioni dello scorso 26 maggio o in fase di turno di ballottaggio del 16 giugno

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?