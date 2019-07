Questo articolo è stato letto 45 volte

P.A.- PERSONALE - RASSEGNA STAMPA – La rilevazione delle presenze in servizio impone la verifica biometrica anche per i dirigenti Il 7 luglio 2019 entrerà in vigore la legge 56 del 19 giugno 2019 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"

