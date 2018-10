Questo articolo è stato letto 208 volte

STATISTICA - RASSEGNA STAMPA – Il censimento dovrà svolgersi anche via pc o per telefono Censimento non solo porta a porta: costringe le persone a raccontarsi a estranei. Ci vuole almeno un'alternativa (pc o telefono)

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?