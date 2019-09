Questo articolo è stato letto 52 volte

AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Questionario attuazione Agenda Digitale negli Enti territoriali Prorogato al 30 ottobre il termine per l’invio

Attraverso comunicato stampa datato 25 settembre 2019 la Sezione Autonomie della Corte dei conti illustra di aver prorogato al 30 ottobre 2019 il termine, inizialmente fissato al 30 settembre, per l’invio del “Questionario per la valutazione dello stato di attuazione del piano triennale per l’informatica nella PA” da parte di oltre 8mila Amministrazioni territoriali, elaborato con il contributo del Team per la Trasformazione Digitale nell’ambito del protocollo stipulato con il Commissario per l’attuazione dell’Agenda Digitale. Obiettivo della trasformazione digitale è quello di migliorare la qualità e la quantità dei servizi resi al cittadino e fornire al Parlamento una fotografia sullo stato di attuazione negli enti interessati.

Al momento le adesioni al questionario hanno superato il 60% delle Amministrazioni coinvolte (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Province autonome): la proroga è stata decisa per acquisire l’adesione degli Enti ancora inadempienti e per consentire a quelli già registrati di inviare il questionario in compilazione.

