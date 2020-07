Questo articolo è stato letto 66 volte

In primo piano Cerca Succ »



Ricerca



P.A.- PERSONALE - Pubblico impiego: ok al protocollo per il rientro in sicurezza Sottoscritto da Ministero della PA e sindacati: orari flessibili, soluzioni digitali, misure di controllo per garantire il distanziamento, fornitura Dpi

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?