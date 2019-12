Questo articolo è stato letto 18 volte

Ricerca



ENTI LOCALI - Programma nazionale anticorruzione 2019 Le norme di interesse per gli Enti locali

È stato pubblicato il XX quaderno operativo ANCI che contiene modelli operativi e linee di indirizzo per Comuni e Città Metropolitane per l’attuazione della nuova metodologia di valutazione ed individuazione delle aree a rischio del Programma nazionale anticorruzione 2019 di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Grazie al parere espresso dall’Associazione dei Comuni in Conferenza Unificata i nuovi criteri – che hanno un impatto notevole sull’organizzazione dell’Ente – possono ora essere introdotti “gradualmente”.

>> SCARICA IL QUADERNO OPERATIVO ANCI

© RIPRODUZIONE RISERVATA