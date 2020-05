Questo articolo è stato letto 61 volte

Ricerca



P.A.- PRIVACY - Privacy e Covid-19: le FAQ del Garante Chiarimenti e indicazioni per pubbliche amministrazioni e imprese private

Le FAQ del Garante privacy su scuola, lavoro, sanità, ricerca ed enti locali contengono indicazioni di carattere generale ispirate alle risposte fornite, ai reclami, alle segnalazioni, ai quesiti ricevuti dal Garante in questo periodo di emergenza sanitaria.

Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea di dipendenti, fornitori, clienti all’ingresso della propria sede? E può rendere nota l’identità di un lavoratore contagiato ai colleghi? La scuola può comunicare alle famiglie degli alunni l’identità dei parenti di studenti risultati positivi al Covid-19? Gli enti locali possono pubblicare i dati dei destinatari dei benefici economici? Le aziende sanitarie, le prefetture, i comuni possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento?

Sono queste solo alcune delle domande cui rispondono le Faq messe a punto dal Garante per la protezione dei dati personali sulle problematiche connesse all’emergenza Coronavirus in vari ambiti: sanità, lavoro, scuola, ricerca, enti locali. I documenti sono stati predisposti per chiarire dubbi e fornire indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private.

L’Autorità, poi, ha ribadito che aziende sanitarie, prefetture, comuni e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi delle persone contagiate dal Covid-19 o di chi è stato posto in isolamento, anche qualora la finalità sia quella di contenere la diffusione dell’epidemia.

>> CONSULTA LE FAQ DEL GARANTE PRIVACY

© RIPRODUZIONE RISERVATA