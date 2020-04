Questo articolo è stato letto 73 volte

ENTI LOCALI - Prima Nota di Sintesi DL Cura Italia Le azioni dell'Anci

Il ddl di conversione del decreto legge recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID–19” (AS 1766), è stato approvato dalla Commissione Bilancio del Senato nella notte dell’8 aprile scorso. Il Senato ha votato la fiducia il 9 aprile u.s.

Nello stesso provvedimento sono confluiti tramite emendamenti del Governo gli altri 3 decreti legge per l’emergenza COVID-19: il decreto legge n. 9 “Famiglie e imprese” (em. 19.1000), il d.l. n. 14 “Sanità” (em. 1.1000) e il d.l. n. 11 “Giustizia” (em. 83.1000).

Con la Nota del 10 aprile Anci elenca le misure più importanti che impattano sugli Enti Locali cui seguirà, come di consueto, una nota di lettura analitica su tutti i contenuti della norma.

>> LA NOTA DI SINTESI DL CURA ITALIA DI ANCI

