ENTI LOCALI- PERSONALE - Personale comunale e formazione Prima edizione del manuale targato IFEL

Sul portale dell’IFEL (Fondazione ANCI) viene presentata questa settimana la prima edizione del volume in pdf intitolato Personale comunale e formazione: competenze e scenari.

Come si legge nel comunicato dell’IFEL “il volume partendo dall’analisi dei numeri del personale comunale nella prima parte del Rapporto, si concentra, nella seconda parte, sulle azioni formative intraprese da IFEL nel corso del 2019 e sui fabbisogni formativi espressi dall’intero comparto, anche alla luce degli scenari aperti dall’emergenza sanitaria, dovuta all’emergenza Coronavirus”.

Il capitolo 1 analizza, sulla base dei dati del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP, le dinamiche e le principali caratteristiche del personale comunale, con approfondimenti dedicati alle aree operative di appartenenza e alle spese sostenute dai comuni per la formazione dei propri dipendenti.

Il capitolo 2 presenta in dettaglio i risultati quali/quantitativi dell’offerta formativa IFEL online e in presenza e i livelli di penetrazione territoriale raggiunti.

Il capitolo 3 analizza i principali esiti dell’analisi dei fabbisogni formativi condotta sul personale comunale, in particolare sugli uffici finanziari e tributari, analizzando i gap tra competenze attuali e competenze da sviluppare.

Il Rapporto si chiude, al capitolo 4, con un focus sulle lezioni apprese dall’emergenza sanitaria, sulle prospettive e sugli scenari ancora aperti della formazione.

