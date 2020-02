Questo articolo è stato letto 66 volte

PERSONALE - Online la piattaforma per la valutazione delle performance individuali Il servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, disponibile per tutte le Amministrazioni pubbliche

Il Ministero delle Finanze ha pubblicato il comunicato stampa n. 20 datato 3 febbraio 2020, con cui annuncia che è entrata in esercizio la piattaforma per la valutazione delle performance.

Al termine della fase di sperimentazione, essa sarà accessibile nel mese di maggio a tutte le PA Italiane, non solo a quelle aderenti al sistema NoiPA: le amministrazioni interessate ad aderire alla piattaforma potranno manifestare il proprio interesse contattando l’Ufficio IV Direzione dei sistemi informativi del Dipartimento degli Affari Generali, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, scrivendo alla mail uff4dsii.dag@mef.gov.it.

Il servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, disponibile per tutte le Amministrazioni pubbliche a supporto della valutazione della performance individuale, è stato sviluppato nell’ambito del progetto Cloudify NoiPA, in attuazione delle Linee guida per il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

